美升息在即，多頭暫時退場，台股今日開低，早盤跌幅近80點。食品股人氣退散，南僑(1702)8月獲利大減，今日跌幅超過1%，居族群之冠，聯華食(1231)、環泰(4207)等紛紛下跌，僅味全(1201)、福壽(1219)及統一(1216)勉強守在平盤上方。

南僑受大陸疫情不穩，及高價原料庫存調節雙重影響，8月自結獲利1726萬元，月減、年減32.7%、81.2％，續創今年單月獲利次低，EPS為0.07元。南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海)獲利表現同樣不佳，自結8月歸屬母公司淨利為人民幣248.83萬元(約新台幣1115萬元)，年減91％。

雖然黃小玉等國際原物料已開始回檔，不過，高價原料庫存調整仍需時間，再加上台幣或人民幣近期貶值幅度都相當大，南僑原料進口也面臨成本高漲的壓力。還好，第4季為傳統旺季，法人認為，南僑業績可望漸漸回穩。

味全今(111)年第2季受到成本壓力大增的衝擊，獲利創近5季新低，上半年每股純益0.37元。由於國內生乳價格評議委員會決議6月起鮮乳廠向酪農收購生乳的基礎乳價每公斤調漲2元，味全7月著手調漲鮮乳售價，法人認為，成本漸漸轉嫁後，將有味全下半年的業績表現。