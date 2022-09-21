雖然外在有諸多不利的因素可能導致旺季不旺，在載板產能陸續開出及新台幣貶值下有利營收結算，TPCA(台灣電路板協會)預估，第3季台商海內外PCB製造產值可達新台幣2397億元，年成長率8.3%，2022年台商PCB製造有望成長11.4%，達新台幣9111億元。

TPCA發布2022年上半年台商PCB產業鏈產值達新台幣6385億元，年成長11.3%，創下歷年同期新高，其中PCB製造的表現最為亮眼，營收來到4197億元，接續為PCB材料、PCB設備的1856億元及322億元。

TPCA表示，由於載板市況依舊熱絡，廠商持續擴充新產能，已連續五季保持30%以上的成長率；且雖然手機市場持續低迷，但其他高階應用接力拉動HDI板(高密度連結板)的出貨如：ADAS、衛星應用、MiniLED面板等，PCB製造連續4個季度保持單季產值2000億元規模，今年上半年營收來到4197億元，較去年同期成長18%。

從台商海內外PCB的產品結構來看，今年上半年出貨主力仍為傳統的多層板約佔29%、接續為軟板(23.4%)、HDI(19.4%)、及載板(18.5%)；若由應用別來看前五大領域為通訊(31.5%)、電腦(22.2%)、半導體(18.5%)、消費電子(11.8%)、及汽車(11.3%)。

展望下半年，TPCA表示，陸系智慧型手機面臨中國大陸市場需求疲軟，預估訂單將持續下修，電腦則面臨居家辦公紅利消失後的庫存調整，汽車產業仍需時間渡過晶片短缺的困境，由以上終端市場的前景預測，對應到2022年第三季PCB產品的表現，推估多層板受到電腦衰退與汽車交期尚未恢復的影響，雖有伺服器與網通產品支撐，整體仍可能有一成以上衰退；軟板預期有iPhone新機以及其他Apple產品持續灌注成長動能；HDI雖受到手機衰退影響，但高階應用如Mini LED平板、ADAS、衛星應用等利基產品可支撐成長；載板則受到手機與電腦衰退影響，成長動能稍緩，但應可維持雙位數成長。