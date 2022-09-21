37歲《超級星光大道》出身的許仁杰和圈外老婆賴心瑀（亞希）結婚3年，近日傳出婚變，但男方強調兩人婚姻關係依舊存在，疑似感情觸礁。而今(21日)週刊報導許仁杰和小他8歲的啦啦隊甜心謝京穎因拍戲傳出過從甚密，對此，謝京穎強調目前單身，條件不差，澄清是別的男人在追求她，並非許仁杰。

許仁杰2019年結婚，近日卻傳出和太太疑似6月時感情生變，婚姻狀態成疑雲，對此，許仁杰回應本報解釋：「我們的婚姻關係仍存在著，但婚姻生活的確有很多需要磨合的地方。正在積極工作的我，也對這段感情仍在努力，盼各位能給我們空間處理家事，謝謝各方的關心，願大家平安健康。」

而今《鏡週刊》報導，謝京穎被拍深夜在雨中和許仁杰見面，兩人除了是同戲的合作同事之外，似乎被嗅到空氣中有不單純的氣息，而許仁杰之後還進了謝京穎家，直到深夜都未見他離開，隔天一早才見到許仁杰騎車離開，過程中東張西望，似乎擔心被發現。

對此，謝京穎透過經紀人喊冤，表示因為許仁杰的太太容易吃醋，兩人並無逾矩舉動，而且她真的跟許仁杰不熟，僅和劇組大夥一同出去過，她承認有追求者，但不是許仁杰，另外求證女方經紀人，對方第一時間表示很驚訝後，接著透露謝京穎已經再三保證沒說謊，公司也決定相信藝人。