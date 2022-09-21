新住民語文已列入12年國教課綱，教育部今天表示，已完成開發東南亞7國新住民語文數位學習教材共計126冊，民眾也可至新住民子女教育網連結免費使用，數位學習教材於疫情期間搭上自主學習的風潮，讓學習能夠不受時間、空間的限制。

教育部說，新住民語文數位學習教材內容包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等7國語文，每一語言有18冊，學習教材均有中文與新住民語文配音，互動功能包含點按課文播放語音對話、互動題目及歌曲設計，以多媒體的方式學習語文。

且數位教材形式具有環保無紙化、可使用不同3C載具特性，例如學校可以使用電腦應用在遠距教學或學生可用手機自主學習，使語言學習變得更加方便。

教育部表示，在疫情期間遠距教學和線上學習的廣泛實施，透過科技輔助，讓語言的學習變得更具彈性，搭配新住民語文配音和互動功能，營造出真實的語文學習環境，有助於新住民語文的學習，未來將持續充實數位學習教材內容與網站活潑化，讓更多學生樂於學習新住民語言與了解其文化，為培育未來南向人才紮根。