西洋流行天團「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）擁有俊俏的外表，擄獲大批粉絲的心。自2014年與超模貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚後，浪子回頭，變成愛家好男人，兩人育有2女，一家四口和樂融融，目前貝哈蒂普林斯露正懷著第三胎，也獲得外界的祝福，但昨(20)日卻爆出亞當李維偷吃小模長達1年，亞當李維也在今天打破沉默回應此事。

小模薩姆娜絲特蘿（Sumner Stroh）19日自爆和亞當發展約1年的婚外情，且在抖音曬出與亞當李維的私訊截圖，男方大讚她身材火辣，兩人還互相調情。薩姆自稱在亞當李維結婚後，兩人曾交往近1年，直說當時「年輕又天真」，更表示「坦白說，我覺得自己被剝削、利用」。

小模薩姆娜絲特蘿自爆在亞當李維結婚後，他們偷偷約會1年。(圖/薩姆娜絲特 IG)

兩人中間一度斷聯，直到今年6月，亞當李維突傳訊息給薩姆透露將迎接三寶，問她「如果是男孩，我想幫他取名為Sumner（與小模同名），妳可以接受嗎？」還強調自己是認真的。薩姆娜絲特蘿聲稱得知後相當傻眼，認為男方對婚外情毫無悔意，便將截圖傳給親近友人，豈料友人想將此事向八卦媒體爆料，以換取錢財，薩姆娜絲特蘿為了不讓朋友得逞，所以先自行公開此事。

亞當李維於台灣時間凌晨發出公告，承認越界，否認出軌。(圖/亞當李維 IG)

而在台灣時間今日凌晨亞當李維發表聲明表示，目前關於他的說法很多，他希望能夠澄清一下，雖強調自己沒有外遇，但也坦承「越界了」。他說自己在這個世界上只關心妻子和家人，更說自己再也不會這樣做了，「我承擔全部責任，我們會度過難關，我們會『一起』度過難關。」但此聲明並沒有得到網友的支持，反而認為亞當李維非常沒誠意。