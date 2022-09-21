很多人都說被追求和曖昧期是整個戀愛過程最甜蜜、最心動的時候，無時無刻都會想著對方，想知道他在做什麼、去了哪裡。

但在這個時期的雙方，都應該維持著適當的表現和關心才能讓關係近一步發展，過度的行為和表現，都只會讓被追求者感到無比的負擔與困擾，甚至會讓人不想接近你。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了十大讓被追求者感到困擾的行爲，一起來看看有哪些，讓你在追愛路上不踩雷！

No.10 瘋狂向身邊的人打聽消息

直接變身徵信社，瘋狂地向身邊的親朋好友打聽你的消息，家世背景、學歷，甚至是小道消息他都不輕易放過，這樣瘋狂打探，甚至是挖秘密的行為，不只讓被追求者感到不舒服之外，也會造成被追求者身邊的人困擾，讓被追求者難做人，反而對你失去好感。

網友也建議：「相處應該該慢慢認識」、「一直挖隱私真的很扣好感分」、「感覺超不舒服」、「身世調查真的很煩」。

No.9 一直到職場探班

不少人認為在上班時見到對方帶上點心到職場探班會覺得暖心，但如果探班的次數太過頻繁，反而會讓對方覺得工作被打擾，也會讓對方在職場上尷尬，就算真的要去探班，給個小點心閒聊幾句就應該離開，太長時間的聊天，反而會造成反效果哦！

不少網友表示：「工作很忙還要應付」、「公私領域應該分開」、「討厭工作被打擾」、「一兩次會開心，太多次就不行」。

No.8 到處宣傳要追

不斷跟自己還有被追求者身邊的人說要追求誰，甚至很有信心的說一定會追到，搞得全世界都知道你在追他，甚至讓外人以為被追求者已經要和你在一起，這樣除了會讓八卦在外流傳，也讓被追求者不斷被身邊的人詢問進度，甚至讓身邊的人誤會造成困擾。

網友也分享自身經驗：「就是被造謠，桃花都沒了」、「完全是困擾」、「根本不喜歡對方，對方還到處說，導致大家都以為在一起」。

No.7 控制欲、佔有慾超強

還沒在一起之前，甚至都還沒開始曖昧期，就出現過度的關心和保護，像是找不到人就奪命連環Call，甚至要完全掌握你的行蹤或是過度限制一堆沒必要的規定，像是不能穿太露、不能跟異性出門等等，這樣的行為會讓被追求者感到非常反感，因為根本就還沒有在一起，完全沒有身份跟資格管這麼多，就算是曖昧期也是。

網友也表示：「真的沒有立場管那麼多」、「誰都還不是之前真的不要侵犯領域」、「控制狂到讓人很不舒服」、「就算曖昧也沒資格管那麼多」。

No.6 喜歡肢體接觸

很多人都說透過肢體接觸就能夠看出對方有沒有想跟你進一步發展，所以不少人在追愛的過程總是喜歡透過肢體接觸來驗證是否有機會發展，但在還未在一起之前，過度快速或是像是「摟腰」、「擁抱」等誇張的肢體接觸，這樣的行為只會讓被追求者覺得「被吃豆腐」，而感到十分不舒服與困擾，甚至還會讓你的印象被扣分。

網友也分享自身經驗：「太快的肢體接觸讓人超不舒服」、「完全大扣分」、「一般的肢體接觸還行，太親近真的不行」、「被摟腰過，直接掰掰」。

No.5 硬要請客、請吃飯

很多人認為請吃飯或是花錢是一種喜歡的表現，但是當的請對方吃一些小點心或是簡單的一餐才是正確的表現，不少人在對方拒絕被請客後，仍然私自決定，不給對方付錢的機會，這樣的行為會讓對方感到非常負擔，反而不敢再跟你出去相處。

網友也表示：「尤其是不問你吃什麼，自己決定的」、「真的超有負擔」、「覺得AA才是應該的，一直被請真的會覺得不想再出去」、「可以請，但不要一直」。

No.4 堅持要接送

堅持要接上下班或是硬要接送被追求者去任何地方，甚至被追求者婉拒後，還直接到現場等被追求者，這種自以為貼心的行為，不止會讓被追求者沒辦法隨心所欲去自己想要的地方而備感困擾，就連行蹤也會感覺被完全被掌握而不舒服。

網友也評價這種行為：「超討厭，行程完全被打亂」、「硬要等真的很討厭」、「明明就說有安排，還硬要來，搞得超不開心」、「真的是自以為的浪漫」。

No.3 當眾公開告白

很多人認為告白就是趕快給對方一個承諾，但在還沒有確認彼此心意之前，當眾告白就像是讓全世界知道「你喜歡他」，除了會讓被追求者桃花被斬光光，反而更討厭你之外，還會導致現場超級尷尬，被追求者還會感到進退兩難，在沒有十足的把握下，可不要冒然做出這種行為。

網友也提醒：「沒有把握真的不要當眾告白」、「拒絕過當眾告白，結果對方生氣，超無語」、「退不給對方面子，進又違背自己良心」。

No.2 一哭二鬧三上吊

不在一起或是有任何不合意的地方就威脅、脅迫，甚至以死相逼來提出無理的要求，只會讓被追求者感到害怕和困擾，有時候甚至會感受到被情感勒索，這樣的行為會讓人認為在一起之後會變成恐怖情人，而對你感到害怕而疏遠，在還沒確定關係之前，尊重對方，保持良好的距離，才是讓情感能長久和進展的辦法。

網友也分享表示：「被威脅過，真的是沒辦法」、「本來很有好感，結果有紛爭的時候超可怕，直接退」、「完全就是恐怖情人」、「追求時期就這樣，在一起之後一定變本加厲」。

No.1 跟蹤

喜歡一個人時候都會想要無時無刻知道對方的行蹤，但太過於偏激的方法，想是尾隨對方，甚至是跟蹤對方，看他去哪裡，或是有沒有偷偷跟其他人約會等，反而會造成對方不適和困擾，不去打擾對方的行程，保持適當距離有助於雙方關係，更因為有不少人身受其害，《跟蹤騷擾防制法》也於今年上路，對於喜歡的人，千萬不要以身試法，除了會讓對方對你的印象大扣分之外，還有可能會觸犯法律！

網友們則表示：「跟蹤真的有夠可怕」、「希望跟騷法可以阻止這些行為」、「被尾隨過，真的嚇到不行」、「發現被跟蹤，馬上封鎖」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月14日至2022年09月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『追求者的負擔行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統