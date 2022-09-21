對於太陽老闆薩沃爾（Robert Sarver）逃過重懲，只罰1年禁止參與籃球事務和1000萬美元，勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）相當不滿。格林在自己的播客節目表示聯盟應該踢出薩沃爾，比照他們懲治前快艇老闆史特林（Donald Sterling）的手段，他無法想像以後對戰太陽時看見薩沃爾坐在場邊。

格林說：「為何聯盟可以踢出史特林，卻無法迫使薩沃爾賣掉球隊？我希望他們辦個投票（聯盟老闆的投票），如果這是唯一的方法，至少讓我們看看投票結果，看看他們都是怎樣的東西。」即使真的舉行投票，需要75%老闆同意才會踢出薩沃爾，可能性很低。

薩沃爾被揭發職場上的性別歧視、種族歧視而遭到調查，還被爆出技術性地使用辱黑字眼。不過聯盟調查取得的證據薄弱，沒有影音證據說他罵過黑人，更難以證明他20年來的管理不善是基於性別和種族歧視。史特林那一次是留下了明確的電話錄音（和女友講電話的時候多次辱罵黑人），情況完全不同。

格林說任何人若是犯下和薩沃爾相同的錯誤，百分之一千會被開除，他不滿薩沃爾是老闆就可以享有特權。格林向來對老闆很有意見，曾經抗議把老闆稱為球隊持有者（owner），「我被某人擁有了，這感覺很不對勁。」NBA把老闆改稱管理者（governor），是美國首個變更老闆頭銜的職業運動聯盟。