一名女網友在論壇發文表示，和交往5年多的男友已到了適婚年齡，男友的媽媽平時待她很好，但提起結婚這件事時，男友媽卻要求她減肥到一定程度再來辦婚禮，不然「很丟臉…」，讓她心累求問「大家覺得這個婚還要結嗎…」，貼文曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她和男友已經交往5年多 ，雙方也到了適婚年齡，男友的媽媽平常對她非常好，會煮很多她愛吃的菜，出去玩也會帶伴手禮回來給她，直到最近和男友的媽媽提起結婚這件事，她表面上雖然看起來認同，但私底下卻在原PO的背後說「要不要等我減肥到一定程度再來辦婚禮，不然很丟臉…」。

原PO表示，自己一直都知道男友媽是個極度愛面子的人，但沒想到有一天會影響到她，「況且我 158/48 也沒有胖到穿婚紗會丟臉的程度==，只是可能看起來體脂較高，有點泡芙」，對此原PO解釋因為男友是單親家庭，所以很聽媽媽的話，因此男友也沒有多做反駁，算是默認了。

原PO心累求問網友們「大家覺得這個婚還要結嗎…還是有人的婆婆也會管你們的身材，可以教我要怎麼回覆男友媽嗎…」。

原PO心累求問「大家覺得這個婚還要結嗎…」，貼文曝光後引發熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後，不少網友認為，「蛤…我的夢想體重…158/63 我還是很美好嗎！幹嘛管他媽！？你跟他他媽媽結婚啊～～～媽寶男你進去會辛苦死」、「可以為了婚禮減肥，但心態是要為了自己」、「檢討未來婆婆時，最要檢討的是未來老公，不要輕輕放下，要結婚的對象是這個男的」、「覺得男友默認有點母湯，估計以後婆媳問題他也會站在媽媽那邊吧」、「應該要考慮的是這樣的男生你還要嫁嗎」。