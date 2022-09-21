來自英國的正妹Niamh過去曾學習中文簡體字2年，大學畢業後想到大陸北京學中文，父親卻逼她到台灣學繁體字，父女倆為此起口角，她還大罵父親「我討厭你」，她來台後才發現，原來父親在台灣有朋友可以照顧她，來台至今生活已數周，她說「我真的很喜歡台灣，愛這裡的食物、人」，但她對台灣滿街都是機車的景象仍感到震撼。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳的影片中，來自英國蘇格蘭的Niamh透露，自己會中文及西班牙文，當初選擇這兩種語言僅是因為從商很有用，後來她學寫中文簡體字2年，她就讀的大學安排她到大陸交換學生一年，礙於她當時生病而拒絕。

Niamh表示，她大學畢業後，她向父親說自己計畫到大陸北京學中文，父親連看都不看她一眼說「妳是要到台灣吧？」她認為自己學的是簡體字，再加上從未接觸繁體字，理所當然要到大陸，父親仍冷冷地說「那妳就學繁體字吧」。

父親的一席話讓Niamh不滿，但父親接著說「我付錢！所以妳就去台灣」，父親強硬態度讓她忍不住回嘴「我討厭你。」後來她到台灣才知道，原來父親在台灣有朋友，父親的台灣友人幫助她快速地認識台灣，她說「畢竟我也沒離開過家到這麼遠的國家生活過，這樣父親才會放心」。

Niamh說，自己來台好幾個禮拜，已嘗過各式各樣小吃，包括小籠包、牛肉麵、芒果冰、雞爪等。但她還是不太會過馬路，也經常被滿街機車嚇到，即便如此她認為台灣很安全，也終於知道父親為何堅持要送她來台灣。

影片最後，Niamh打電話給在家鄉的父親說，「爸爸！我只想跟你說，我真的很愛台灣，愛這裡的食物、人，你當初的堅持是對的」。