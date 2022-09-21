民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與桃園市長鄭文燦出席中壢區議員候選人黃崇真後援會成立大會，雙鄭展現高人氣，湧入1500位鄉親擠得水泄不通，短短70公尺距離就走了近10分鐘，許多鄉親爭相握手合照，展現民眾高度肯定鄭文燦8年的施政表現。

活動現場還包括：鄭運鵬競選團隊總幹事黃世杰立委、鄭運鵬競選團隊後援會總會長黃適卓、立委湯蕙禎、前立委黃仁杼、桃園市府客家局長黃傅淑香及國策顧問范振修、民進黨桃園市黨部主委張丞儀等貴賓到場力挺。

鄭運鵬表示，鄭文燦2014年當選市長前，很難想像中壢區能有現在的榮景， 不但三鐵共構、青埔成為另外一個都心，中壢旁的航空城也逐步地發展起來，這都有賴鄭文燦一天當三天用，一年當五年用打拚而來；他更說，走訪地方時常聽到市民反映不捨鄭文燦只能當兩任市長，但「請大家不要擔心」，他一定會順利接棒，讓桃園能夠持續運轉下去、大發展下去，延續鄭文燦施政的好成績。

鄭運鵬和黃崇真在中壢聯合成立後援會，人氣爆棚。（圖為鄭運鵬辦公室提供）

鄭運鵬誇讚黃崇真年輕又帥氣，有一顆為自己家鄉奉獻的心，更有豐富學經歷、服務市民的熱情，有這樣貼心的人才替在地鄉親發聲，是市民之福，尤其中壢是整個桃園發展的雙核心之一，青埔更是國門第一站，角色重中之重，更需要一位認真、熱心的好青年來為中壢服務，他也請大家多多支持黃崇真。

鄭文燦則表示，過去這八年他不只一天當三天用，更是把全部感情都奉獻給桃園，包括鐵路地下化、航空城等攸關桃園的重大建設，都深陷在炒地皮的陰影之中，但現在機場捷運通車了、河川治理也更完善；桃園捷運也從一張藍圖變成真正的路網，所以選對人，會做事，真的可以改變一個城市。

鄭運鵬與支持者親民互動。（圖為鄭運鵬辦公室提供）

鄭文燦向民眾大力推薦鄭運鵬，指鄭運鵬擔任立法院黨團幹事長就是負責調和鼎鼐、求同存異，相信在這樣的歷練下，一定能解決桃園市政複雜的問題。他也細數和鄭運鵬共同努力的成果，這六年來，桃園每一項大建設都有鄭運鵬默默付出的心血，像桃園鐵路地下化是由鄭運鵬在中央爭取預算，才讓桃園市府所負擔的經費大幅縮減，鐵路地下化才能順利啟動，桃園八年高速的發展，「不能走回頭路」，請大家全力支持鄭運鵬。

鄭文燦說，民進黨有初選機制，不管老將新秀都要接受民調的檢驗，才有辦法代表民進黨出來參選。他指出，黃崇真這次參選從零開始，順利地通過初選，就是代表鄉親認為他是一個有能力又專業認真的人選。最後在場嘉賓也高舉雙手，替黃崇真、鄭運鵬加油。