台北市長柯文哲（圖／資料照片）

台東池上發生日前發生6.8級強震，全台校舍皆有受損，北市議員汪志冰批評，新北市每年編預算發放「防災頭套」給小一新生，台北市卻只靠書包、背包保護頭部，她痛批北市防災作為僅「紙上談兵」，宛如停滯在「國共內戰」時期。對此，台北市長柯文哲21日受訪曝2大原因，強調北市不做豪華展示，要拿出確實可行的作法。

柯文哲上午視察國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練後接受媒體聯訪，他表示，過去市府曾考慮每校購置防災頭套，卻因兩項考量作罷，「第一年買給他，以後每年都要買，否則壞掉又丟掉」，再來是保護效果不彰，「送鋼盔還差不多，戴頭套一點保護作用都沒有。」

柯文哲說，後來基於理性、務實、科學原則，決定利用隨手可得的書包，作為學生防災避難的工具，但書包不能直接壓在頭上，要拉高一點，「我們也不會做很豪華的展示，要確實可行，最後頭套在內部討論過，就決定不採用。」

談及北市老屋不堪地震來襲一事，柯說，921大地震之前，北市房屋並沒要求防震標章，之後才問世，現在有個概念叫防災型都更，但都更過程中時常因權力分配導致進度拖很久，不過目前北市都更量還是全台最多。

柯表示，在台灣營造能量能應付的狀態下，北市府會用最快速度把都更做完，但最近發現整個台灣營造場缺工缺料太嚴重，許多營造工程都暫停，單單預算就要增加20％，即使補齊預算仍會面臨缺工窘境，此現象政府還是要想辦法解決。