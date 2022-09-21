歐盟執委會正在考慮開放俄羅斯燃煤運輸，稱是為了確保世界上的糧食和能源安全。然而，一些歐盟成員國反對這個判斷。

據《彭博社》（Bloomberg）20日報導，目前正在審查的新交涉申請當中的消費衡量標準，該方案指出，某些商品的運輸，包括煤炭和相關產品，「應開放允許，以便世界各地進行糧食和能源安全的貿易。」

「歐盟完全認為，這項新措施或將開放，包括用於消費化肥、能源產品和與生活必需品相關的商品和化學品。並補充說，內容新增的範圍還包括保險或財政援助領域，如保險或再保險服務。

而波蘭和「波羅的海國家」在內的一些會員國對此則表示反對，他們批評了歐盟主管階層，不過面對這樣的反彈，歐盟執委會澄清說，這些舉措側重於防止對第三世界國家糧食和能源安全造成任何負面影響。

Some EU nations push back against new guidance from the bloc's executive that they fear weakens sanctions and could allow countries to transport key Russian commodities such as coal globally https://t.co/aZ5osqXtTP — Bloomberg (@business) September 20, 2022

表示反對的發言國集團還表示，新措施當中的文字提到了木材和一些水泥產品，外交官們要求歐盟執委會詳細解釋他們的提案，因為很多出口項目可能超越糧食安全承諾，似乎會導致制裁俄羅斯的力量弱化。

自8月起《富比世》（Forbes）報導，在歐盟遏制禁運後，俄羅斯正在將燃煤供應轉向亞洲，特別是印度大幅增加了其自俄羅斯的煤炭進口。