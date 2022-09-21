板橋明德街旅館凌晨發生火警。（新北市消防局提供）

新北市板橋區明德街「單人房」旅館4樓今（21）日凌晨3時許發生火警，現場疏散39人，並於火場中救出3人，其中2名男子昏迷送醫，目前在加護病房觀察，另有1名女子預防性送醫，並無大礙。新北市長侯友宜接獲通報後也趕赴現場，指示板橋區公所協助房客安置。火勢於4時許完全熄滅，起火原因正由火災鑑識中心調查。

凌晨3時32分旅館內警鈴大作，現場濃煙密佈，住宿房客急忙疏散逃生，消防人員1至7樓逐層搜索，在520房發現50歲劉姓男子、516房發現40歲曾姓男子昏迷，緊急送往亞東醫院急救，640房的23歲吳姓女子輕微嗆傷，預防性送往部立台北醫院。新北市消防局共出動162位消防員、57輛各式消防車，火勢於4時16分撲滅，燃燒520房內雜物，面積約2平方公尺，起火原因已在調查。

侯友宜獲通報後趕赴現場，除了解火災狀況及慰問救災消防同仁辛勞，同時關心剛逃生出來驚魂未定的房客，指示板橋區公所後續協助房客安置。

據了解，「單人房」旅舍於9月5日剛通過消防檢查，火警廣播設備、室內消防栓皆可正常使用，旅館服務人員依照消防演練步驟，第一時間疏散房客降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單予消防人員，協助清點確認所有入住房客皆疏散逃生。

消防局長黃德清局長呼籲，旅宿業者務必強化與重視營業場域的公共安全，依法須遴用防火管理人，接受講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全的消防防護計畫，並依據該防護計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障所有旅客與場所安全。