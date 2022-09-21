918台東池上6.8強震是當地49年來最大地震，之前還伴隨73個前震，地震一個接一個，外界紛紛猜測難道是百年地震周期將至，台灣地震科學中心主任馬國鳳表示，其實台灣每30年就會出現一次規模7以上的災害性強震。

台東關山、池上分別在17、18日發生規模6.4、6.8地震，花東地區地震不斷，據氣象局統計從17至20日上午9時已發生163次地震，是2018年花蓮地震後，影響台灣最大的地震，加上花東地區海溝型百年大震的周期將至，讓外界擔憂是否還有更大規模的地震將發生。

台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳接受《TVBS》採訪表示，所謂的百年大震大概是100到150年，上次發生的是1920年外海規模8地震，距離現在已超過100年，但她強調，災害性地震其實大概每30年就會碰到一次，像921地震就是23年前的事情，規模達7.6，這一次規模6.8地震，能量將近規模7.0，平均每個台灣人一生可能面臨2次規模7以上地震。

對於百年大震周期將至的猜測，氣象局地震中心主任陳國昌覺得，以周期預測地震意義不大，一個地震周期長達好幾百年，人類觀測地震不過200年，且正負差可能20、30年，這樣計算只會引發不必要的恐慌。至於台灣未來有哪些斷層要留意，他指出是南部「嘉南地區斷層是地震監測的重中之重」。