國立台南藝術大學校長詹景裕遭監察院以他申請獎勵案，卻擔任主席參與審議未自行迴避且核撥獎勵金，違反公職人員利益衝突迴避法裁罰6萬8000元，詹不服提告，台北地方法院行政訴訟庭認定，他有自行迴避且獎勵金發放只是形式審查，撤銷裁罰，可上訴。

詹從2016年起擔任南藝大校長，就他本人「教師學術研究及創作展演成果獎勵」申請案，監察院指控他在審議會議擔任主席參與審議未自行迴避，且於後續核撥獎勵金之簽陳批示「可」並核章決行，違反利衝法規定。

詹提起行政訴訟主張，他在會議中遵守迴避原則，讓會議議程合法進行並為決議，他核批會議紀錄之行為，只是單純執行會議決議事項之行政程序，並無違反行政法上義務之故意或過失可言。

台北地院審酌證人證詞，認定詹男在會議案有關其個人獎勵申請案已自行迴避，只是會議紀錄人員漏未為迴避之記載，且詹就會議紀錄中獎勵金發放之簽陳批核僅屬形式審查，並無裁量權限，沒有無違法之故意，撤銷監院對他的6萬8000元裁罰。