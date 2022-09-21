過去由選秀節目《超級星光大道》出道的男星許仁杰，2019年與圈外人賴心瑀（亞希）結婚，隔年10月就升格當爸，並經常在社群媒體上分享一家三口的幸福生活。不料，本月15日就驚傳夫妻倆感情生變，甚至被媒體拍到他進出與他合作本土劇《黃金歲月》的女演員謝京穎家中，他妻子的好友還爆料許仁杰開始拍戲後態度就180度大轉變，還會暴怒動手摔東西，讓妻子長期生活在恐懼中。

根據《TVBS》的報導，許仁杰的妻子亞希數月來曾多次在私人社群平台上，發出多則負面貼文，內容曾提到「每一個自己熬過來的日子，我永遠都記得」，面對友人的關心她則回應「和孩子過得很好，至少不會活在恐懼中」，甚至直接回應網友「不會有爸爸拍戲完帶一家人去旅遊的一天」，疑似3年婚姻生變。對此，許仁杰曾對外宣稱兩人的婚姻關係仍存在，他也還在努力修復關係中，沒想到近日卻被拍到他騎車到女星謝京穎家過夜整整9小時未出，讓外界相當震驚。

而根據《鏡週刊》的報導，許仁杰的妻子亞希先前曾向身邊的閨密哭訴，自從許仁杰6月份進了《黃金歲月》劇組後便性情大變，常藉口說因為拍戲要外宿過夜，要妻子先搬回娘家住，甚至還要她獨自養家；許仁杰一個月也只會提供1萬元家用費，並要妻子提出收據證明，經過核可才能給她報帳；另外，亞希還曾痛訴自己長期遭到許仁杰的言語暴力，在他情緒激動時會怒丟東西，許仁杰甚至不只一次用生命威脅製造夫妻衝突，讓她與小孩相當害怕。而此說法對比亞希曾在臉書上寫到「活在恐懼中」似乎也得到印證。

不過根據《ETToday》的報導，謝京穎稍早也透過經紀人發表聲明，透露因許仁杰老婆的醋勁比較大，加上對方本來就是已婚狀態，所以兩人始終保持距離，強調自己目前單身、條件也沒很差，也有其他人在追，與許仁杰僅只兩次出去，都是跟劇組一群人一起聚餐、騎腳踏車等，並沒有做出越矩之事。