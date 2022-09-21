英國凱特王妃2月曾訪問丹麥，受到丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）與王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）接待。

19日已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬上，眼尖的王室專家紛紛注意到丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）未出席，原來英國外交部搞烏龍，臨時撤銷對瑪莉王妃的邀請，據悉這起外交烏龍讓丹麥王室相當火大，讓王室專家評論「很笨拙」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，丹麥王室於13日宣布，82歲女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）將與王儲夫婦佛瑞德里克王子（Prince Frederik）、瑪莉王妃出席女王國葬。不過當天王室專家卻注意到瑪莉王妃並未現身，僅瑪格麗特二世攜佛瑞德里克王子坐在西敏寺前排。

82歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II，上圖左）與王儲佛瑞德里克王子（Prince Frederik，上圖右）19日出席已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬。（圖／TPG、達志影像）
82歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II，上圖左）與王儲佛瑞德里克王子（Prince Frederik，上圖右）19日出席已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬。（圖／TPG、達志影像）

原來根據英國外交部的禮儀規定，受邀的各國元首只能額外攜帶1名賓客參與葬禮，不過女王的國葬規模空前，必須在短時間內協調500名國家元首及政要出席，手忙腳亂下英國外交部對丹麥發出了3封邀請，發現錯誤後英國外交部連忙在葬禮前幾天撤回對瑪莉王妃的邀請。

丹麥王室也在16日向丹麥媒體《B.T.》證實，英國外交部的邀請出現了「令人遺憾的錯誤」，因此只有女王及王儲會出席葬禮。後續英國外交部也證實，已透過丹麥大使館對丹麥王室表達「深深的歉意」。

50歲的丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）出生澳洲，也是平民王妃。圖為王儲夫婦11日出席丹麥女王瑪格麗特二世登基50周年慶典活動。（圖／TPG、達志影像）
50歲的丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）出生澳洲，也是平民王妃。圖為王儲夫婦11日出席丹麥女王瑪格麗特二世登基50周年慶典活動。（圖／TPG、達志影像）

不過《B.T.》王室記者楊森（Jacob Heinel Jensen）透露，丹麥王室可能對英國的外交烏龍感到「惱火」，「這真的很笨拙且不幸，這代表王室現在必須說出現了一個錯誤，而這很令人尷尬…」，「畢竟如果我們真的拿到3封邀請函，你就會感覺丹麥王室與英國王室間的關係特別親密。」

不過報導指出，其實荷蘭、西班牙、約旦王室都有3名代表到場，據悉已退位的荷蘭女王畢翠克絲（Princess Beatrix）及前西班牙國王璜．卡羅斯一世（Juan Carlos）都出席，是因為英國也對退位的國家元首發出邀請。

平民出生的丹麥瑪莉王妃來自澳洲，她於2004年與佛瑞德里克王子結婚，據悉兩人是在酒吧浪漫邂逅。

82歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）曾在媒體訪問中大讚已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）帶給她很大的啟發。

另外，伊麗莎白二世辭世後，丹麥瑪格麗特二世成為目前全球唯一的女王，她與大14歲的伊麗莎白二世是遠房表姊妹，都是維多利亞女王的曾曾孫女，兩人感情深厚，互以小名稱呼對方，瑪格麗特二世會稱伊麗莎白二世為「莉莉貝」（Lilibet），伊麗莎白二世則喚瑪格麗特二世為「黛西」（Daisy）。

瑪格麗特二世曾說自己將伊麗莎白二世視為大姊姊，認為對方給了自己很大的啟發。

文章來源：Why Princess Mary of Denmark was a no-show at the Queen's funeral: Aussie-born royal was UNINVITED after the British Foreign Office made a 'regrettable error' - sparking outrage in Denmark
文章來源：Foreign office offers its 'profound apologies' to Princess Mary of Denmark and claims she was invited to Queen's funeral by MISTAKE because only two members of the royal family could attend (but Netherlands AND Spain still took at least three each)
文章來源：Denmark’s Crown Princess Mary mistakenly invited to Queen Elizabeth’s funeral

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