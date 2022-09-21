英國凱特王妃2月曾訪問丹麥，受到丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）與王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）接待。

19日已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬上，眼尖的王室專家紛紛注意到丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）未出席，原來英國外交部搞烏龍，臨時撤銷對瑪莉王妃的邀請，據悉這起外交烏龍讓丹麥王室相當火大，讓王室專家評論「很笨拙」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，丹麥王室於13日宣布，82歲女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）將與王儲夫婦佛瑞德里克王子（Prince Frederik）、瑪莉王妃出席女王國葬。不過當天王室專家卻注意到瑪莉王妃並未現身，僅瑪格麗特二世攜佛瑞德里克王子坐在西敏寺前排。

82歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II，上圖左）與王儲佛瑞德里克王子（Prince Frederik，上圖右）19日出席已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬。（圖／TPG、達志影像）

原來根據英國外交部的禮儀規定，受邀的各國元首只能額外攜帶1名賓客參與葬禮，不過女王的國葬規模空前，必須在短時間內協調500名國家元首及政要出席，手忙腳亂下英國外交部對丹麥發出了3封邀請，發現錯誤後英國外交部連忙在葬禮前幾天撤回對瑪莉王妃的邀請。

丹麥王室也在16日向丹麥媒體《B.T.》證實，英國外交部的邀請出現了「令人遺憾的錯誤」，因此只有女王及王儲會出席葬禮。後續英國外交部也證實，已透過丹麥大使館對丹麥王室表達「深深的歉意」。

50歲的丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）出生澳洲，也是平民王妃。圖為王儲夫婦11日出席丹麥女王瑪格麗特二世登基50周年慶典活動。（圖／TPG、達志影像）

不過《B.T.》王室記者楊森（Jacob Heinel Jensen）透露，丹麥王室可能對英國的外交烏龍感到「惱火」，「這真的很笨拙且不幸，這代表王室現在必須說出現了一個錯誤，而這很令人尷尬…」，「畢竟如果我們真的拿到3封邀請函，你就會感覺丹麥王室與英國王室間的關係特別親密。」

不過報導指出，其實荷蘭、西班牙、約旦王室都有3名代表到場，據悉已退位的荷蘭女王畢翠克絲（Princess Beatrix）及前西班牙國王璜．卡羅斯一世（Juan Carlos）都出席，是因為英國也對退位的國家元首發出邀請。

平民出生的丹麥瑪莉王妃來自澳洲，她於2004年與佛瑞德里克王子結婚，據悉兩人是在酒吧浪漫邂逅。

82歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）曾在媒體訪問中大讚已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）帶給她很大的啟發。

另外，伊麗莎白二世辭世後，丹麥瑪格麗特二世成為目前全球唯一的女王，她與大14歲的伊麗莎白二世是遠房表姊妹，都是維多利亞女王的曾曾孫女，兩人感情深厚，互以小名稱呼對方，瑪格麗特二世會稱伊麗莎白二世為「莉莉貝」（Lilibet），伊麗莎白二世則喚瑪格麗特二世為「黛西」（Daisy）。

瑪格麗特二世曾說自己將伊麗莎白二世視為大姊姊，認為對方給了自己很大的啟發。