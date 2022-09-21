賈吉第60號全壘打。（MLB臉書）

洋基21日對戰海盜，「法官」賈吉（Aaron Judge）在9局下半轟出本季第60支全壘打，追平貝比魯斯（Babe Ruth）的單季60轟紀錄！這是貝比魯斯1927年創下的生涯最多轟紀錄，當年例行賽只有155場（魯斯150場達陣），後來被馬里斯（Roger Maris）在1961年超越（161場達陣）。因此有人認為貝比魯斯始終未被馬里斯超越，如今賈吉只用了147場（出賽143場）就達陣60轟。

此戰對於海盜來說已經是垃圾時間，但他們還是努力扮演好攔路虎的角色，靠著卡斯楚（Rodolfo Castro）8局上的3分炮，帶著8比4的優勢進入第9局。賈吉是9局下首位打者，他前3次打數掛零，海盜換上右投手克勞（Wil Crowe）來對付他。克勞閃躲幾球之後決定以沉球攻擊好球帶，結果克勞因為這顆球將歷史留名，被賈吉大棒一揮成為第60轟！

Grand Slam Stan. pic.twitter.com/GpdUztMQvM — New York Yankees (@Yankees) September 21, 2022

克勞的倒楣運還沒結束，賈吉的陽春炮把差距縮小到3分，克勞接下來被洋基打到滿壘，然後「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）一棒轟出再見滿貫全壘打！洋基9比8逆轉勝，為賈吉的紀錄夜畫下完美句點。

今年追上傳奇紀錄的不只賈吉，天使球星大谷翔平「單季10勝投、10支全壘打」同樣追平貝比魯斯高懸104年的二刀流紀錄，因此本季美聯MVP之爭也只有大谷夠資格挑戰賈吉。此戰輪到賈吉上來打擊的時候，外野觀眾自發性「全體肅立」等待他擊出第60轟，現在賈吉距離跨越61轟「馬里斯障礙」只差兩轟了。