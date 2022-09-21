波蘭與匈牙利經過6個月的冷淡關係後，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）宣布，波蘭將反對歐盟執委會18日所以提議歐盟對匈牙利進行的法律制裁。
據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）20日報導，歐盟執委會以匈牙利貪腐問題為由，如果該國相關改革在未來2個月內仍然不足的話，將提議暫停向該國撥款的75億歐元（近2250億新台幣）。
對此莫拉維茨奇說：「波蘭將會強烈地反對歐洲機構意圖非法剝奪任何成員國資金的任何行動，特別是匈牙利。」
這種情況可能預告著波蘭法律與正義聯盟黨（Law and Justice）與匈牙利青民盟（Fidesz）之間的聯盟回歸，該聯盟自2月下旬以來一直處於僵局。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭與匈牙利的關係大幅降溫，波蘭人開始大力支持烏克蘭人，而布達佩斯則對對莫斯科實施嚴厲制裁猶豫不決。
莫拉維茨奇還在 9 月初宣布，他希望在維斯格勒集團（Visegrad Group）內恢復與匈牙利的正常合作，該集團是由捷克、斯洛伐克、波蘭及匈牙利所組成中歐4國集團，儘管他們在俄烏戰爭問題上存在分歧。
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