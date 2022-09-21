高雄市政府榮獲2022年智慧運輸世界大會名人堂地方政府成就獎，市長陳其邁以錄影方式於頒獎典禮上致詞。（交通局提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府榮獲2022年智慧運輸世界大會名人堂地方政府成就獎，於美國洛杉磯舉行的第28屆智慧運輸世界大會中接受國際頒獎表揚，高雄市長陳其邁則以錄影方式於頒獎典禮上致詞，他感謝世界大會對高雄的努力給予高度肯定，也期望高雄可以成為驗證並實施所有智慧運輸系統創新技術的生活實驗室。

智慧運輸世界大會是智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，吸引世界超過70國、超過1萬人出席。第28屆智慧運輸世界大會於9月18日至9月22日在美國洛杉磯舉行，高雄市政府則獲得地方政府成就獎殊榮。

台灣時間9月21日凌晨由交通局副局長劉建邦代表市府於大會上領獎，而高雄市長陳其邁則以錄影方式致詞，他說，高雄持續拓展智慧型運輸系統技術的觸角，推動MeNGo (MaaS)交通行動服務、共享運具及AI智慧號誌控制等技術應用及創新交通服務，打造高雄市成為更安全、智慧、永續的城市。

高雄市2022年智慧交通建設成果接二連三獲得國際獎項，包括APEC ESCI 2022 Smart Transport銀牌、IDC亞太區智慧城市大獎（ IDC Smart City Asia Pacific Award）、世界資訊科技大會（WCIT）全球資通訊科技卓越獎 （WITSA 2022 ICT Excellence Award）及ITS世界大會名人堂地方政府成就獎。

高雄市府交通局指出，行政院2021年5月核定「亞灣5G AIoT推動方案」後，市長陳其邁便積極思考如何營造高雄成為智慧城市的創新實驗場域，以市民為本，帶來更創新與便利的生活。其中，交通運輸除與市民行的權益密切相關，更是發展智慧城市的絕佳的觸媒，交通局持續透過智慧運輸系統發展安全、智慧且永續的交通服務。

交通局也將持續發展智慧路口防碰撞及緊急車輛優先通行，AI智慧化號誌控制系統、用路人行為管理與科技執法、MeNGo交通行動服務結合全運具QR code無卡化支付、共享公共自行車、共享電動機車、偏鄉預約共享需求反應式運輸服務等創新交通服務，不斷拓展智慧型運輸系統技術的觸角。