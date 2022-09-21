大陸觀察者網21日報導，據中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團網站消息，副代表李松當地時間20日在人權理事會第51屆會議傭兵問題工作組對話會上發言，呼籲美國、澳洲等國採取切實措施有效監管私營安保公司活動，防止繼續發生侵犯人權行為。

李松表示，近年來，跨國性私營軍事和安保公司數量不斷增多，其活動缺乏有效國際監管，屢屢涉嫌侵犯人權，違法責任難以追究，引起國際社會廣泛關注和批評。中方一貫認為，私營軍事和安保公司的活動應遵守國際人權法、國際人道法及有關國家國內法，並受到相關國際機制的監督。

李松表示，中方對美、澳等國私營軍事和安保服務缺乏透明度、監管和問責表示關切。美國有關私營安保公司雇員在海外肆意屠殺手無寸鐵的平民，犯下嚴重罪行，卻被美國政府赦免。澳洲離岸拘留中心長期羈押大量難移民，侵犯人權現象觸目驚心。外包給私營安保公司管理的拘留中心生存條件惡劣，被押者身心長期遭受摧殘，非正常死亡現象時有發生。

美、澳等國私營安保公司肆意襲擊和殺害平民、虐待和酷刑以及強迫流離失所的暴力活動嚴重侵犯平民特別是婦女和兒童的基本人權，這些行為令人觸目驚心，是世界人權記錄簿上非常不光彩的一頁。

中方呼籲美、澳等國不加歧視地尊重、促進和保護人權，採取切實措施有效監管私營安保公司活動，防止繼續發生侵犯人權行為，並展開全面調查，追究肇事者責任。