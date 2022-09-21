輝達周二發表新一代遊戲旗艦晶片和自動駕駛系統。輝達表示，新一代為電玩遊戲設計的處理器採用人工智慧（AI）技術強化圖形處理，並交由台積電代工製造。而名為「DRIVE Thor」的自動駕駛運算平台將把自動駕駛、輔助駕駛以及包括車載娛樂系統等數位功能集中起來，能有效節省造車成本。

●Ada Lovelace圖形處理器（GPU）

輝達執行長黃仁勳透過線上直播發表該公司最新的「Ada Lovelace」系列圖形處理器。Ada Lovelace是19世紀英國數學家，也是公認的電腦運算科學先驅者之一。

該晶片的GeForce RTX 4090旗艦型號售價為1,599美元，將於10月12日上市。另兩款RTX 4080型號價格較低，分別從899美元和1,199美元起跳，並將於11月開賣。

黃仁勳宣布新一代「Ada Lovelace」晶片採用AI技術改進電子遊戲的圖形處理，而這些新晶片轉交台積電代工，將採用其4N晶片製造技術，而非繼續交給製造上一代旗艦遊戲晶片的三星電子。

輝達全球GeForce行銷部門副總裁Matt Wuebbling表示，Lovelace晶片將行銷全球，不會受到美國政府最近擴大對中國的出口禁令影響。此前美國政府下令禁止輝達向中國銷售最先進的數據中心AI晶片。

Wuebbling並表示，Lovelace系列新晶片不會包含所謂的哈希率（hash-rate）限制器，輝達在其上一代晶片採用這項技術，以限制在挖掘以太幣方面的用途。

●DRIVE Thor自動駕駛運算平台

輝達車用晶片事業部門主管Danny Shapiro表示，DRIVE Thor能取代汽車內部大量的晶片和電纜，並降低整體的系統成本，但他並未具體提到可以省下多少成本。Shapiro表示：「你可以想像到，在成本、減少佈線、減輕重量、降低整體能耗方面節省了龐大的成本」。

隨著通用等部分汽車製造商開始自行設計車用晶片，輝達表示，DRIVE Thor的第一位客戶是中國吉利集團旗下的汽車品牌ZEEKR。

Shapiro表示，輝達目前名為「DRIVE Orin」的運算系統主要客戶包括中國小鵬汽車的新型智能休旅車，以及中國自動駕駛新創公司 QCraft。

由於美國政府最近下令禁止輝達兩款先進的數據中心AI晶片出口中國，業界懷疑中國客戶能否繼續使用輝達的技術。Shapiro表示，有很多公司正進行著偉大的工作，做著有利於人類的事，我們希望能給予支持，如果我們的數據中心晶片確實面臨一些出口限制，我們將與這些中國客戶合作，以提供他們合適的替代產品。