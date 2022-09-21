蘋果（Apple）iPhone 14新機熱銷，分析師預估，下半年高階iPhone 14 Pro Max占整體iPhone 14出貨量約上看35%，最受歡迎；iPhone 14 Pro系列占整體iPhone 14出貨量上看65%，鴻海是獨家EMS供應商。

iPhone 14 Pro系列銷售狀況備受市場關注，天風國際證券分析師郭明錤20日在個人推特（Twitter）貼文指出，蘋果要求鴻海iPhone 14產線轉為iPhone 14 Pro系列產線後，iPhone 14 Pro系列出貨占整體iPhone 14出貨量，下半年可到60%至65%，較先前預估55%至60%占比增加。

郭明錤預期，其中高階iPhone 14 Pro Max在下半年占整體iPhone 14出貨量約30%至35%，是最受歡迎的iPhone 14機種。

由於iPhone產品組合轉佳，郭明錤認為，蘋果在10月底的財報公布上，對今年第4季財測將提出正向展望。

若蘋果對第4季展望正向，郭明錤表示，iPhone 14 Pro系列主要受惠供應鏈廠商包括日本索尼（Sony）、台灣大立光、韓國LG Innotek、三星顯示器（Samsung Display）、鴻海及旗下工業富聯和鴻準等。

郭明錤預期，索尼是iPhone 14 Pro系列4800萬畫素CMOS影像感測元件（CIS）獨家供應商；大立光是長焦鏡頭主要供應商、也是超廣角鏡頭音圈馬達（VCM）供應商之一；Samsung Display幾乎是iPhone 14 Pro系列面板獨家供應商；鴻海是iPhone 14 Pro系列獨家電子代工服務（EMS）廠商，工業富聯和鴻準是不銹鋼金屬中框主要供應商。

美系外資法人20日引述自身調查結果指出，鴻海下半年仍維持iPhone 14產線，不過iPhone 14 Pro系列在市場售罄狀況，可能讓鴻海在第4季的產能偏向部分轉移至iPhone 14 Pro系列，預期鴻海第4季產線布局將在數週後明朗。

外資預期，下半年新款iPhone 14系列備貨量在9000萬支左右，預估高階iPhone 14 Pro和Pro Max占比約57%，較以往高階iPhone備貨量占比低於50%，增加不少。

若從主要組裝代工供應商來看，外資預期，其中鴻海占整體iPhone 14備貨量比重達70%，不僅是高階iPhone 14 Pro和Pro Max的獨家組裝代工廠商，占iPhone 14備貨量比重也有65%至70%比重；和碩是iPhone 14 Plus主要組裝廠商，中國立訊精密只有小部分的iPhone 14和14 Plus組裝量。