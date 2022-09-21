財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今日公告2023年度全民英檢（GEPT）各級考試日程表，提醒學生族、國考族、上班族早規畫早達標。明年元月初級測驗即將於今年10月12日開放報名，中級測驗將於11月中旬報名。

LTTC研發長吳若蕙指出，近年英檢考生人數不僅未受少子化或疫情衝擊，一次挑戰聽讀說寫（一日考）的考生，逆勢成長2成。這表示年輕人對英語口說和寫作較以往更有信心，也顯示國內雙語教育下不同的教學模式已帶動學習者擺脫過去只重聽讀的被動接收技能，而開始注重英語口說與寫作的溝通表達能力。

主導2030雙語政策推行的國發會，連續2年委託LTTC辦理「全民英檢量能擴充專案」，期以擴充縣巿，增加次數等便民方式服務大眾。在此合作基礎上，為有效減輕民眾備考的心理及經濟負擔，國發會與LTTC再度攜手合作，將自10月1日起推出「全民英檢i學網（GEPT iPrep）」免費AI診斷平台。

吳若蕙表示，「全民英檢i學網」的內容豐富且扎實，此次與國發會合作，是由LTTC提供GEPT聽診室的專利技術並加以擴充建置的，免費開放給所有對英語學習有興趣的人使用。

LTTC指出，「全民英檢i學網」可快速預測英語能力落點；使用者可體驗含全民英檢官方初、中、中高級題庫的模擬考；完成測驗後還可獲得個人化專屬的英語能力診斷回饋、作答解析等服務。