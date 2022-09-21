疫情導致民眾出門捐血意願下降，中國人壽在高雄、台南、台北等地，接力舉辦「熱血一夏」捐血公益活動，號召北中南同仁及民眾發揮利他精神，從2016年至今已募集超過56萬CC熱血，把「捐血一袋、救人一命」從口號轉化成最實際良善的行動，也展現中夀人愛心滿滿的善舉。

中壽秉持「愛與關懷」的企業精神，長期與台灣血液基金會合作，「愛就GO志工團」在每年農曆年前和夏天，都會串聯全台分公司舉辦捐血活動，這次再度即時響應，北中南同仁以實際行動支持一起挽袖為拉警報的血庫解除缺血危機，共同努力讓台灣醫療用血環境更穩定，希望能在疫情之下為社會盡一份心力，募得更多熱血造福人群。連續第六年舉辦捐血行動，累計募集超過56萬CC熱血，就是中壽持續與社會永續共好、讓愛延續善循環的最佳體現。

「熱血一夏」捐血活動今年由南至北接力起跑，在高雄、台南、嘉義、桃竹、台北等縣市共舉辦五場，邀請員工及熱心民眾一同響應。

儘管捐血日碰上炎熱高溫和軒嵐諾颱風攪局，中夀員工們無懼疫情及天公不作美，依舊熱情不減挽袖捐血，也努力在現場號召民眾響應，不論是首次捐血的同仁或是經驗豐富的熱血中壽人，步下捐血車時，臉上都洋溢著笑容表示，「透過參與更能實質感受到利他助人的生命價值與快樂！」

中壽希望透過「你捐血、我捐助」的雙公益模式，將良善助人的精神發揮到最大，因此本次捐血贈禮特別選擇蒙恩聽障烘焙坊小餅乾，捐血者拿到禮物都高興地說，「捐血幫助病人，還可以幫助聽障朋友，做公益真的很開心。」