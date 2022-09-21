承諾了！新北市敬老愛心卡480點（元）目前僅能用於公車與捷運，不分藍綠議員都爭取希望擴大使用範圍，今天國民總質詢每位議員都要求市府擴大敬老愛心卡使用範圍；新北市長侯友宜今日允諾，會針對使用率高的優先納入，包括台鐵、YouBike、計程車、機場捷運，台鐵比較優先，傾向台鐵先做。

今日由國民黨團聯合質詢，黨團書記長廖先翔表示，新北市敬老愛心卡目前只能用於公車與捷運，但他的選區汐止沒有捷運，但有3座火車站，市民不斷拜託，建議敬老愛心卡可以像悠遊卡可適用台鐵。

議員林國春、林金結與劉美芳也說，新北有66萬名長者，除了捷運公車，希望還能納入台鐵與桃捷， 提供小確幸，讓長者能夠走出戶外，舒緩大家壓力。

議員陳儀君、邱烽堯則說，他的選區包含偏鄉地區，沒有台鐵也沒有捷運，除了納入台鐵，計程車是偏鄉長者最方便的交通工具，另外YouBike民眾使用率高，也應納入。

葉元之則說，除了擴大使用，希望也能放寬小額採購，讓卡片使用更彈性一點；江怡臻也說，樹林、鶯歌有火車站的行政區觀光資源豐富，接下來新北市立美術館即將完工啟用， 希望開放台鐵讓64歲以上長者搭台鐵走透透。

陳偉杰則說，中央行文增加社會福利預算，不僅地方政府要自行負擔，還要懲罰性扣補助款，市府在預算執行上，要跟中央溝通，希望新北財政需求能夠平衡。

新北市社會局長張錦麗表示，侯市長一直希望朝多元使用開放，目前計程車估算要增加15億元，加入YouBike要增加4億，目前台鐵部分還在倡議中，希望中央不要扣補助款，目前中央主計處也在商議，會朝這方向研議。

侯友宜說，有許多議員極力爭取敬老愛心卡升級，他原則會朝開放升級來做，希望中央補助款不能扣這麼多，在有限範圍能夠承擔財務上，一定擴大升級，看是台鐵、YouBike哪個使用最頻繁，優先開放。

侯補充，開放哪幾項有優先順序，市府評估財務結構與中央補助款，「台鐵比較優先」，台鐵使用上真的很多人需要，也是大眾運輸一種，捷運都做了，傾向台鐵先做。