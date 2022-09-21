自疫情爆發至今，出現了許多老店、企業倒閉潮，但仍有不少企業卻能在疫情風暴下站穩腳步，甚至逆風成長；由信義房屋所主導的信義學堂線上講座，攜手中華企業倫理教育協進會，自10月起到12月，將連續舉辦三場「企業倫理x企業永續解方」免費講座，邀請霹靂國際多媒體財務長郭宗霖、按摩椅領導品牌tokuyo督洋生技副總經理劉旭騰，與管理學大師許士軍，分享企業創新與永續之道，即日起開放線上報名。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，永續議題是現在的顯學，也是企業關注的焦點，而有所為、有所不為的企業倫理精神，更是企業治理與永續關鍵，因此這系列講座邀請了這些不畏疫情的逆風企業，從企業倫理與創新觀點，談談他們的成功祕訣與永續經營之道。

霹靂布袋戲財務長郭宗霖和中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華分享霹靂創新之道。（圖/信義房屋提供）

胡秀華提到，台灣國寶霹靂布袋戲，自發展至今已是第五代接棒，從史豔文、藏鏡人到素還真、一頁書，再與日本合作「東離劍遊紀」，甚至結合最新科技，發行NFT，邁向霹靂元宇宙。在10月18日的第一場線上講座中，霹靂國際多媒體財務長郭宗霖將分享霹靂如何用創新來傳承台灣百年布袋戲文化，不僅讓傳統布袋戲文化免於凋零，更為自己走出一條與眾不同的路。

接下來11月講座則邀請了國內按摩椅領導品牌tokuyo劉旭騰副總經理，分享從草創初期只有三名員工，到現在走過20個年頭，在站穩台灣市場後，不僅成功布局日本等海外市場，更在疫情期間逆風成長。究竟tokuyo如何進行品牌價值創造與數位轉型?OMO（Online merge Offline）虛實整合又如何創造新商機?

而家族企業經營與二代接棒話題向來為大眾津津樂道，「創業不易，守成亦難」，隨著大環境變遷，使得家族企業能否永續存在，備受關注。因此12月最後一場重頭戲，也特別邀請國內管理大師許士軍教授，從東、西方不同文化與倫理角度來切入，分享家族企業接班、轉型、治理觀念。

線上講座全程免費，即日起歡迎至信義學堂官網報名

為了讓無法參與講座的民眾，不要錯過這些精采內容，全國首檔企業倫理podcast《士說新語秀倫理》最新一季的節目也邀請三位講師擔任節目嘉賓，精彩節目將於10月底播出，歡迎大眾隨選隨聽https://reurl.cc/GElZxv。