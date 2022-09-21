【全程字幕】批中華大學夜間部！高虹安鞠躬道歉「用詞不精準」 柯文哲大讚：正確 不是拗到底

民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，遭到綠營群起圍攻，她昨秀出學歷澄清，更酸「不像什麼中華大學夜間部，才做台大碩士灌水」，讓中華大學師生相當感冒。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲21日說，吃飯有時都會咬到舌頭，高已為此道歉，這是好的政治文化，他還痛批綠營採一條龍攻勢打擊政敵，直言用名嘴、網軍治國遲早會遭報應。

柯文哲上午視察國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練後接受媒體聯訪，對於高虹安失言導致中華大學師生反彈，他表示，吃飯有時都會咬到舌頭，自己主張該講的就講，有做錯就認錯道歉，不會死不認錯或拗到底，「我倒覺得這是比較正確或是比較好的政治文化，講我們該講的，真的講錯就道歉，下次改進就好」。

談及高虹安論文遭爆參考文獻「二次加工」，柯文哲表示，如果怕人家知道，就不會將其補上去，正因問心無愧才會寫得很辛苦，但他突然怒指，此案認真看一下就知道是一條龍攻勢，「早上6點先發文，8點網軍1450上線，10點半民進黨新竹市長參選人沈慧虹出來開記者會，晚上又有媒體再談。」

柯文哲說，他要敬告民進黨，不要用名嘴、網軍治國，否則遲早會遭到報應，「黨政軍退出媒體是哪個政黨主張的，那現在呢，有控制媒體控制到這樣子嗎？簡直是媒體為政黨所用」，他希望蔡英文總統能自我反省，「2016年我們都支持你，但你現在做的與當時的承諾相同嗎？」