全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來，以世界第二大經濟體大陸來說，因為北京政府實施嚴格的防疫封控措施，加上近年房地產市場低迷，衝擊大陸經濟導致青年失業率不斷攀升。根據《路透社》報導，大陸年經人盡可能地削減開支和儲蓄現金，銅板晚餐成為流行，而這股節儉風已對經濟構成威脅，大陸第2季經濟GDP成長率僅0.4％，離衰退僅咫尺之遙。

報導引述統計數據指出，8月大陸16至24歲青年失業率接近19%，根據行業調查，大陸部分年輕人被迫減薪，例如在零售和電子商務領域。值得關注的是，今年第一季，大陸38個主要城市的平均工資下降了1%，因此，一些年輕人寧願儲蓄也不願消費。

現年39歲的上海行銷顧問Doris Fu透露，她像很多20幾至30幾歲的年輕人一樣削減支出、增加儲蓄。她說自己不再去做美甲、做頭髮，所有的化妝品都是大陸製造的，過去她每個月看兩場電影，但自從疫情爆發後從未踏進電影院。

現年28歲的Yang Jun說，她2019年在豆瓣網開設1個名為「低消費研究所」的群組，吸引逾15萬名粉絲，她正在削減支出，除了在二手網站賣自己的隨身物品來換取現金，更改掉每天喝1杯星巴克咖啡的習慣，並且將化妝品法國紀梵希（Givenchy）品牌換成大陸品牌，稱可以節省60%的開銷。

報導指出，這種新的節儉風被大陸網紅大力提倡，他們分享低成本的生活方式和省錢技巧，例如「如何用1600元人民幣（折合約7200元台幣）在上海生活1個月」，或者如何用10元人民幣（折合約45元台幣）做一頓可口晚餐之類的視頻，可謂百花綻放，但這種現象已對大陸經濟構成威脅，因為大眾消費占大陸GDP達一半以上。

《日經中文網》先前以「世界經濟處於失去火車頭的緊要關頭」為題發表文章，強調世界經濟面臨多重挑戰，包括美國和歐洲對高通膨問題束手無策，北京政府嚴格的疫情防控加劇了未來風險，而且大陸人口紅利已經不存在。