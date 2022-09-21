大陸知名編劇兼製作人于正，因過去曾製作《宮鎖沉香》、《煙花三月》等多部不少經典代表作，加上形式做風直率、敢言，還會針對娛樂圈風波大爆內幕並登上綜藝節目，使他獲得眾人矚目。而經常透過社群媒體與網友互動的他，20日突然發文表示「明天有大事」沒想到卻遭網友歪樓，他因氣不過大爆粗口再度引發熱議。

于正20日於微博上發文表示「明天有大事，預告一下 哈！」豈料網友竟回應「官宣出櫃？」、「你要出櫃了？」，讓他忍不住激動情緒跳出來回覆「「出你個頭，我要出也是出家，出什麼櫃？哪裡有櫃？你是我不是，別瞎講，壞我名聲」，甚至看到不禮貌的網友，也直接爆粗口回嗆「眾你媽個頭，三人成虎，你不怕造口業有報應」，引起網友熱烈討論，隨後那些發文者也被他的反應給嚇到緊急刪除留言。

事實上，于正口中的大事，其實只是宣布他所製作的2部新作品《風雨濃胭脂亂》、《為暗香而來》的海報已完成，並強調兩部作品的故事題材不僅新穎、內容也相當精彩，不看到最後一集不會知道劇情到底如何發展。另外，于正還不大推劇中男女主角周也、王星越這對CP，讓影迷們相當期待；最後他不忘自嘲表示「好了，表（不要）罵我，我也就這麼大點事，還能有啥？」同樣引起熱烈討論。