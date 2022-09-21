新北市在全市1032里設立1177處銀髮俱樂部 讓長輩可以在地健康樂活 。（新北市社會局提供）

新北市2022年度重陽禮金自9月21日起開始陸續發放，採匯款者21日入帳；採現金領取者，將於24日起由29區公所在指定地點發放。新北市社會局表示，今年度重陽禮金有高達62萬4382人選擇用匯款方式，4萬3064人採取領現金。全市共有66萬7446名長輩獲益，總發放金額為11億餘元。

社會局長張錦麗表示，新北市的社會福利及人均預算是6都最低，主要是因為中央人均統籌分配稅款不公，但市長侯友宜為感念長輩過去對社會國家的貢獻和付出，仍決定於每年重陽節前，致贈每位年滿65歲的長者一份禮金，以表達敬老尊賢心意。

張錦麗說，重陽禮金致贈標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市共有822位人瑞，人瑞部分將由各區長代表侯友宜市長親往致贈。

張錦麗提醒，選擇領取現金的民眾，可以攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。另外，今年度禮金致贈期間從9月24日起至12月30日止，逾期將不再受理。

張錦麗強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康和醫動養等政策，目的是要讓長輩在熟悉的社區環境就地安老、健康樂活。有關重陽禮金的相關資訊，可上新北社會局臉書查詢。