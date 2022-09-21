美國通膨危機未除影響，美升息在即，對降溫中的台灣房市會不會有什麼不利的影響，中華民國不動產仲介同業公會全聯會榮譽理事長李同榮表示，今年七大利空包括QE縮表、利率持續上升、通貨膨脹加劇、疫情延燒、假性需求爆表、蛋白超漲、兩岸衝突升高、打房力道加重等等，消息已經出盡，年底前房市反而可望漸漸回溫。

李同榮指出，美國因過去QE貨幣過度寬鬆，在通貨膨脹壓力下持續擴大升息循環，影響所及全球股匯市動盪不安，美元持續升值，無論是台幣、歐元、人民幣、日圓貶值嚴重，使得全球利率遭到升息跟進的壓力。台灣通膨現況與美國有別，利率基期也不同，8月消費者物價CPI為2.66%，有趨緩現象，雖民眾對物價上漲感受仍高，但考慮出口競爭力，預期央行升息頂多半碼或一碼，對房市影響有限。

李同榮分別從預售與成屋市場分析房市發展現況，並分析持續升息後的房市走勢，他認為，在預售市場方面，無論禁止轉售修法或不修法都會是利空出盡，預售市場炒作已收斂，將會在大選後、年底前，交易量逐漸回溫。

至於在成屋方面，李同榮認為，今年成屋市場前8月交易量年縮僅有1.71%，而房價反而不跌且小漲。預期9月開始，成屋交易量會早於預售市場逐漸回溫，若沒重大利空，溫和升息對成屋市場影響也非常有限，全年交易量會跌破眼鏡，將不如市場的悲觀預期，不但不減，反而會小增，這表示資金充裕與剛性需求的強勁。

李同榮認為，房價下不來的另一重要因素就是技術循環處於上升軌道上，只是原來強勁主升段被打弱了，房市降溫，進入末升段，漲幅會逐漸縮小，炒作也會因無利可圖而收斂。升息對房市主要的影響在於首購族，目前以一千萬房貸為例，若升息一碼則再增加1.4萬的年支出。若再升半碼，等於今年升兩碼，每年約增2.8萬房貸支出，對換屋與高收入者無動於衷，而對首購者影響也非常有限。若升息循環控制在四碼以內，仍然不影響房市首購剛性需求。

李同榮最後指出，七隻灰犀牛只剩「兩岸衝突升高」仍存在不確定性，未來一年，只要兩岸衝突沒有繼續升高，2023房市仍不會有反轉現象發生，只是房價漲幅會明顯再縮小。