一對新婚沒多久的夫妻，丈夫竟被著老婆在外偷吃，某日正宮發現丈夫與小三的兩人極度鹹濕對話，發現老公說「你在床上騷得像小妖精」，女方則說要用「小洞洞替你療傷」，小三甚至還傳訊給正宮嗆聲「我和你老公開房間」，法官認定兩人，並判准離婚。全案可上訴。

根據判決書，正宮向法官控訴，她和老公才剛新婚，赫然發現老公與小三的簡訊，兩人在簡訊內容中的鹹濕對話相當露骨，讓她氣到發狂，這時才知道自己遭到丈夫背叛，一怒下向法院訴請離婚。

但人夫出庭時否認偷吃，還表示因為小三層在網上PO文毀損他名譽，還說亂說他始亂終棄，她因此還告過小三誹謗，因此沒有所謂的外遇。

但法官勘驗兩人MESSENGER對話，發現兩人對話極度鹹濕，包括「我先搓妳奶，捏妳奶，吸妳奶，就會讓你抓狂」、「妳真要命。妳在床上野的要命，妳在床下也熱情的要命」、「我的大XX插在妳濕答答的XX，再慢慢跟妳說」、「妳騷得像小妖精，愛死你。」。女方則回「你離婚了，我為你在床上小洞洞裡療傷」、「洞穴的水是消毒的，傷口好得快」。

法官也發現，小三還發簡訊給正恭嗆聲「你怎麼不去死，你老公在你住院時，和我去開房做愛」。法官根據以上對話，認定人夫與小三對話，已超出正常朋友間之對話，若非兩人有發生婚外情，豈有如此對話，且小三與正宮對話時自稱已經與人夫開房做愛等語，因此採信正宮主張。

法官認定，丈夫竟在外與小三發生婚外情，導致元配身心受創，長此以往，夫妻情感已消磨殆盡，夫妻關係應有之互敬、互信、互諒、互愛等誠摯及情愛基礎蕩然無存。兩造間之婚姻已生破綻而無回復之希望，且應歸責於丈夫，因此判離婚。