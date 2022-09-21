大陸女星Angelabab（楊穎）之前深陷劇集「五不政策」的風波，惟至今在個人的社群平台上仍維持原本的英文名諱，似乎並未受其影響。20日釋出早年拍攝的仙俠劇《塵緣》的預告片，未超過一分鐘的影片卻已經吸引了大量粉絲觀看。畫面中九尾狐的造型仙氣飄飄，柔軟的身姿以及甜美的外型獲得不少網友稱讚。然而，演技上卻讓人看得相當尷尬，處處充斥著不自然。

近幾日大陸電視劇拍攝要求須遵守「「藝人不允許用英文名，要使用身分證的真名」、「不可使用整容藝人」、等等。其中Angelababy更被頻頻點名，不過，她不理會這些輿論風波，近日專注於新仙俠劇《塵緣》的宣傳活動。

過去曾參演過《孤芳不自賞》、《大漢情緣之雲中歌》等多部古裝劇的Angelababy演技一直備受網友吐槽，大睜的雙眼，用力過度的肢體動作，遭到全網嘲諷，使她被貼上毫無演技的標籤。先前愛奇藝微博釋出的《塵緣》預告片中，不論是與男主角馬天宇的搭肩飛行的場景，還是兩人四目相對的練習術法，她的表情都是眼睛大張視人，卻察覺不到有感情蘊藏其中，不外乎被批為眼神空洞乏味的代表。

Angelababy演技被批眼神空洞，表演過於用力。（圖／翻攝自《塵緣》預告片）

Angelababy的演技雖有進步空間，但在現代懸疑劇「摩天大樓」中，飾演鍾美寶的表現能為其挽回一些口碑。不過就算演技如何被批評，其顏值絕對受到大家的肯定，粉絲們也能期望在新劇中，Angelababy能帶來更多出精彩的表現。