九二一大地震造成台中市和平區泰雅族三叉坑部落房舍幾乎全毀，政府當時要求災民離開原居住之災區土地，而政府將價購非災區土地來安置災民，並進行建地移轉登記。然而多數居民迄今仍未取得建地之土地所有權，甚至發生建地遭外流、法拍之情形發生。

三叉坑921重建自救會今天在立法院召開記者會，向原住民族委員會及台中市和平區公所要求將重建屋座落建地所有權確實轉給族人，讓族人可以免於遭他人驅趕的恐懼，並且調查本案行政疏失，三叉坑重建遷住案是否有公務人員怠忽職守或不法勾結之情事？

三叉坑社區發展協會理事長林俊祥說，23年前三叉坑遭受強烈的地震，之後政府以積極重建，但後來有很多遺憾，就是當時重建部落有許多土地未完成當初重建的規劃，也就是移轉給部落居民，導致了23年後現在的問題，部落有多戶雖然地上物是自己的，但土地所有權卻是別人的。

法扶原民中心律師林韋翰指出，政府執行「原住民聚落重建計畫」時，沒有將重建區的私人土地全部收歸國有，留下幾筆大塊土地仍為私人所有，就透過抽籤程序分配給受災戶作重建使用；分配後，更未依重建計畫內容將建地所有權分配與受災戶，使得多數受災戶在重建屋住了17年，卻沒有建地所有權。

林韋翰說，從去年開始，更有外人透過法拍程序取得建地，要求受災戶用高價購買土地，不然應限期遷離，這些行政疏失均不能以「前朝的事」推卸責任，政府應受到重建計畫的拘束，依照當時之承諾，將重建用地全部取回並分配給受災戶。

東華大學民族事務與發展學系副教授黃盈豪指出，三叉坑的土地流失背後，其實是原保地借名登記合併官僚失職的複雜議題，在九二一的當下，過去災後緊急救援和重建的焦點都在天然災害如地震、風災、土石流，三叉坑的故事讓我們看到新型態的災難，也就是官僚致災，從氣候難民到政治難民的過程。