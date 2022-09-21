有颱風將生成！氣象專家賈新興指出，周四、五兩天日本東南方海面有很高機率會生成颱風，路徑北上朝日本移動，若成颱將是今年第15號颱風「塔拉斯」（Talas，菲律賓提供，指銳利之意）。

賈新興今天在臉書表示，歐洲系集模式模擬顯示，周五低壓帶中有兩個低壓發展機會較大，一個位於日本東南方海面，發展機率9成以上，另一個在菲律賓東方海面，發展機率7成，兩者都有機會發展成颱風，需持續觀察。

歐洲模式模擬菲律賓東方海面有低壓發展，有增強成颱風的機會，其中一個會侵襲日本，另一個則是周四、周五再觀察路徑。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興說，預估日本東南方海面的低壓，周四、五（22、23日）增強成15號颱風「塔拉斯」的機率高，將北上朝日本前進；位於菲律賓東方海面的低壓，周四、五要留意其發展及路徑，水氣會稍微帶來台灣，下周日、一 （25、26日）東部水氣多，降雨明顯。

氣象局也指出，菲律賓東方海面是大低壓帶，今、明有比較強的熱帶系統發展，但不一定會增強成颱風，而最靠近台灣的低氣壓，路徑較偏西，介於菲律賓及巴士海峽，不會直接影響台灣，但周末水氣明顯增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，周五晚起至周六（23、24日）基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。