國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉嫌抄襲，爆發3周後張善政21日親自公開說明，他「張教授」上身，40分鐘無冷場報告跟解釋RFID、二維條碼等計畫成果，甚至當場示範掃生產履歷QRcode的成效，強調3本計畫逾1000頁內容只是計畫中一部分，農委會指控6篇有問題更是小之又小，痛斥根本是雞蛋裡挑骨頭，比例非常低，今也會正式發函農委會要求公開投標計畫書，預算分配清清楚楚，沒有任何一毛進口袋，也呼籲選民要當有判斷力的智者，不要當被民進黨哄騙的傻瓜。

張善政今開「無懼抹黑，坦蕩說明：農委會委託宏碁農業電子化科技計畫案說明記者會」，數度重申3本研究報告是蒐集國內外農業資訊，商業委託不是學術論文，遇到重量級報告當然引用比例高，且都有標註出處，拿學術研究來比對，根本是張飛打岳飛，「若以此認定所有標案報告，未來引進國內外資訊標案的計畫沒有人敢做！」

「3年5736萬，激發出農委會發想的創意提案金額遠超過5億！」張善政說，因為他們的計畫案，讓農委會申請行政院科發基金3年成長169％，輔導計畫也從2009年22個成長到114個，強調宏碁拿多少錢不重要，對於協助台灣農業走上與科技結合的道路非常驕傲，諷刺：「不是每個人都像民進黨這麼愛錢，團隊就是拿宏碁標準薪水，但對於成果我們非常驕傲！」

張善政強調，《政府採購法》規定若採購案甲乙雙方發生爭議，應該由主責採購的公共工程委員會調解，調解不成上法院審理，「不是單方說了算，要經法院審理！」今也會正式發函，請農委會公開全部文件。