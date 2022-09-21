伊朗22歲女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭警察逮捕，在陷入昏迷3天後去世，民眾憤而上街抗議，當局今天證實有3人在騷亂期間喪命，但稱抗議人士的死因可疑，試圖為安全部隊卸責。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）報導，直到今天晚間，德黑蘭仍持續有示威活動，警方發射催淚瓦斯驅散人群。

德黑蘭省省長曼蘇里（Mohsen Mansouri）指控外國特工在伊朗首都煽動暴力。根據官媒伊朗通訊社（IRNA），曼蘇里說，在深夜到凌晨的集會期間，有3個外國國家的公民遭到逮捕。

路透社報導，這波騷亂是自去年因缺水爆發街頭衝突以來，伊朗最嚴重的社會動盪之一，反映出民眾不僅對女權，還對安全與國際制裁造成的經濟衝擊普遍感到不滿。

庫德族人權團體Hengaw表示，安全部隊昨天在庫德斯坦省（Kurdistan）開火，造成3人死亡。

庫德斯坦省省長庫沙（Esmail Zarei Koosha）證實有3人身亡，但說他們的死因很可疑，沒有說明是何方造成他們死亡。

法斯通訊社報導，庫沙說：「有一名迪萬達雷市（Divandarreh）市民被不為武裝部隊所使用的武器殺害。恐怖主義團體想要大開殺戒。」

伊朗的宗教警察執行嚴格規定，要求女性在公共場合遮住頭髮並穿著寬鬆衣物。22歲的庫德斯坦省女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭到逮捕，她在與其他遭拘捕的女子一同等待時陷入昏迷，數日後死亡。

艾米尼的父親一再表示，他的女兒沒有健康問題，又說她的雙腿有瘀傷。他稱警方應對艾米尼的死負責。

庫德斯坦爆發抗議活動，示威浪潮在這兩天擴散到伊朗西北部其他省分，庫德斯坦省的騷亂場面最為暴力。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，宗教領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的庫德斯坦代表普爾扎哈比（Abdolreza Pourzahabi）今天到艾米尼的住家拜訪兩個小時，向她的家屬表達哀悼，顯然是為了緩解社會緊張。

普爾扎哈比跟艾米尼的家人說，「所有機構都會採取行動，捍衛遭到侵犯的權利」，他確定哈米尼也因為艾米尼的死「受到影響並感到痛苦」。

普爾扎哈比說：「如同我向艾米尼家屬保證的，我會追蹤她的命案，直到最後真相水落石出。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110921