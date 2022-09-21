中共中央宣傳部於今天（9月21日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮介紹中共黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況，並答記者問。馬曉光表示，十年來，大陸持續擴大兩岸經濟交流合作，推動兩岸經貿合作取得豐碩成果，概括說有四個特點：

一是兩岸的貿易金額十年翻了一倍，台灣對大陸貿易依存度居高不下。

二是台商投資大陸保持增長的趨勢，呈現大項目多、科技含量提升的積極變化。

三是兩岸經濟融合發展走深走實。2018年以來，大陸先後推出促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、「26條措施」，助力台胞台企發展的「11條措施」、「農林22條措施」，以及擴大開放台灣居民在大陸申設個體工商戶的政策，助力台胞台企分享更多大陸發展機遇、享受更多同等待遇。

大陸支持台胞台企參與「一帶一路」建設、大陸國家區域重大戰略和區域協調發展戰略。支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，支持其他台商集聚地方對台先行先試。引導兩岸企業在資金、技術、管理、標準、品牌、管道等領域加強合作。幫助台商台企拓展大陸內需市場。

江蘇、浙江、福建等地上千家台企享受各類稅收優惠，數百家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金支持。截至2022年6月，有41家台資金融機構獲批合格境外機構投資者（QFII）資格，有53家台企在大陸上市。

四是兩岸經貿合作平台增多，成效顯著。兩岸企業家峰會有力推動兩岸企業合資合作，成為兩岸最重要的企業家交流合作平台。在安徽合肥、福建廈門與泉州設立海峽兩岸集成電路產業合作試驗區，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，在廣西、湖北、四川、江西和湖南設立5個海峽兩岸產業合作區，支持昆山深化兩岸產業合作試驗區開展對台先行先試。

截至2021年，5個海峽兩岸產業合作區共有台資項目350多個，總投資額超1000億元人民幣。各地持續舉辦特色鮮明的涉台經貿活動，推動一批優質項目對接落地，兩岸經濟交流合作熱度持續、成效更實。