中共中央台辦副主任陳元豐今表示，過去十年對台工作取得重要成果。十年中，兩岸政治交往取得歷史性突破。推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度，成為兩岸關係發展道路上一座新的里程碑。雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制，兩部門負責人實現互訪、開通熱線。

中共中央宣傳部上午舉行「中國這十年」記者會，陳元豐介紹中共十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況。他表示，十年中，兩岸對話協商形成新局面。大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士就兩岸關係與民族未來開展對話協商，達成多項共識並發表共同倡議，與台灣社會各界共同努力探索兩制台灣方案。

他稱，十年來，在大陸台胞逐步享受同等待遇和發展機遇。大陸堅持以人民為中心的發展思想，踐行「兩岸一家親」的理念，推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，實行卡式台胞證，實現福建向金門供水，製發台灣居民居住證，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，持續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。

陳元豐強調，十年來，兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長。2011年兩岸貿易額為1600.3億美元，2021年兩岸貿易額增至3283.4億美元，十年間翻了一倍。截至2011年，台商投資大陸項目累計85772個，到2021年底，台商投資大陸項目累計達124142個，十年間增長44.7％。大陸穩居台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地、台商投資第一大目的地。

中台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光介紹，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。和平統一後，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。