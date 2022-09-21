演藝圈大姊大白冰冰，闖蕩演藝圈數十載，不論主持、戲劇甚至歌唱事業，都繳出漂亮成績單，至今仍在藝能界佔有一席之地，曾在雜誌社工作的網紅好娜姬，日前曬出一本38年前的雜誌，只見封面人物就是白冰冰，風格前衛的她上半身大方露出半球，引起網友熱議。

好娜姬日前在臉書發文，她表示發現一本民國73年出版的《首輪影視》雜誌，封面人物是綜藝大姊大白冰冰，在當時民風保守的年代，服裝造型卻是相當大膽前衛，只見她不僅上半身Q彈肌膚全被看光，還大方露出半截南半球，雖然有遮住重點部位，仍引人無限遐想，她強調封面照將白冰冰的好身材展現無遺，也顯現出美艷巨星的氣勢。

對此，網友紛紛留言：「乍看之下覺得沒啥特別，再仔細一看原來衣服有玄機」、「好復古的雜誌，從來沒看過～～～好有趣」、「封面標題好八卦、聳動！蠻吸睛的」、「這本雜誌38年了～～好珍貴」、「原來年輕時候的冰姐是性感豔星」、「冰冰姐年輕時辣妹一個」、「白冰冰以前好前衛大膽」、「冰冰姊這張乍看之下有點神似日本女星八代亞紀」、「很少看冰冰姊穿這麼性感耶」。

好娜姬指出由於封面標題聳動又有趣，才特別PO出來和大家分享，接著在留言區解釋：「林慧萍大鬧攝影棚，應該是林慧萍得罪了雜誌社老闆，整篇文章被罵得很難聽」。