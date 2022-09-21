66歲藝人澎恰恰2020年宣告欠債2.4億破產，這幾年都在努力工作還債，上月澎恰恰偕金主林秉文宣布1.6億的債務已經歸零，只剩下和親友借的1500萬也預計今年還完，即將把欠款還清的澎恰恰，卻在今（21）日凌晨卻發文預告有人將爆他黑料。

澎恰恰今凌晨突然發文透露：「聽聞明日（21號）有人要爆料，應該是攻擊我的…」緊接著表示自己對「負面新聞」真的習慣了，並宣稱對於爆料內容毫不知情，最後一句「就等著…」，字裡行間透露出無奈。

網友們也在下方留言鼓勵澎恰恰，「依然支持澎叔叔…叔叔加油」、「澎哥加油」、欠債的人心情肯定不會比被欠者快活！加油啦！」、「能一直面對負面消息的人真的很少人能想你一樣，即使你背負了一堆債，你也很努力的還債，撐過就好了」、「過去就過去了，現在最重要，加油」

據了解，澎恰恰雖僅剩欠親友的1500萬在努力，也樂觀表示預計今年底前就能還清。但先前他欠佩真債務衍生出許多風波，但澎恰恰經紀人事後強調澎恰恰是個簡單的人，也為債務連累太多人向大家致歉，還稱是公司最後一次為「債務」PO文。