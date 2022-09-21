國民黨立法院黨團不滿參選台北市長的前衛福部長陳時中，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，對民間企業採購新冠肺炎疫苗一事，今到告發陳時中瀆職罪；陳時中今表示，「到底是誰瀆職，大家到法院可以見一下真章啦」。

由於國民黨立委質疑，為什麼傳出疫苗採購價格比全世界貴了70億，現在疫苗已經打了，為什麼不能公開價格？陳時中今受訪表示，台灣是講話算話的國家，當初合約簽保密5、10年，現在講說不打疫苗就要公布出來，這樣會變成講話不算話的國家。單純是信用、講話算話的態度。

他說，疫苗價格的變化當然很多，過去國民黨主席朱立倫曾說「再貴都要買」，「還好自己當初沒有聽他的話」，還是有好好協商。

由於之前慈濟還原當初買疫苗引發的風波，證嚴法師也受到波及，蔡英文總統視察花蓮災情，也拜訪證嚴法師；陳時中表示，總統對社會上有貢獻的人，往往見面，並參考對方的意見，且給予鼓勵。

昨天台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安回應博士論文涉抄爭議，以「你相信慈濟還是衛福部」作為舉例一事；陳時中表示，大家都是有智慧的成年人，對於訊息的接收是根據對事實的判斷、以往的經驗，大家都有獨立判斷的能力，不是「你相信什麼或不相信什麼」的二分法。