46歲林姓男子疑因酒後被警察帶回竹園派出所安置，以為要被移送而心懷怨恨，昨天下午他持瓦斯槍朝竹園派出所射擊，派出所玻璃門碎裂，當時員警發現立即衝出來，林嫌已騎車逃逸，警方在現場拾獲2顆小鋼珠，調閱監視器，約2小時後循線逮捕林嫌，今天依毀損公物、妨害公務等罪嫌移送地檢署。
警方表示，不容滋事分子挑戰公權力，對不法分子絕對嚴辦到底。
據了解，林嫌是毒品治安列管對象，6日醉倒在港坪運動公園附近，竹園所員警帶他回所內保護管束，待他酒醒之後送他回家，但他以為要被移送，懷恨在心。
昨天下午4點34分許，林嫌騎機車到竹園派出所門口，下車即掏槍連開了數槍，隨即騎車逃逸，所長蔡明坤等3人在所內聽到槍聲，隨即衝出門。
警方調閱監視器以車追人，約6時許循線在興業西路、新民路口發現林嫌蹤跡，趁等紅燈之際，立即上前圍捕，他抗拒、與警方拉扯，但仍被警方制伏、上銬。
警方調查發現，林嫌犯案後先回家換裝、藏槍，警方也起獲瓦斯槍、1包鋼珠彈等物證，今天依涉嫌毀損公物、妨害公務等罪移送法辦。
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