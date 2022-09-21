大陸《環球時報》21日報導，據日本《讀賣新聞》19日報導日本前防相、現任首相安全保障輔佐官岸信夫受訪時，籲提升防衛預算至GDP的2％以上，日本有必要考慮當「台灣有事」時能做什麼。並稱中國第四代、第五代戰機數量約是日本4倍，潛艇數量約2.6倍。日本也需保證數量。中國正加速科學技術的軍事應用。但在日本，學術界對將科技用於防衛有較強的抵抗感。中國現代國際關係研究院副院長、研究員胡繼平加以駁斥。

《環時》報導，胡繼平表示，岸信夫的發言有兩個問題：第一，他說中國武器是日本的好幾倍，這種邏輯本身就是錯誤的。國家安全不是僅靠武器來維護的，且中國的體量也和日本不在一個檔次。第二，兩岸統一是中國內政。從1972年開始，日本就明確承認只有一個中國。所謂「台灣有事就是日本有事」，違反日本外交原則。

報導稱，隨著中日邦交正常化50周年紀念日臨近，日本政府高官似乎並未積極營造良好氛圍，反而多次發表消極對華言論。9月9日，也就是日本政府「國有化」釣魚台列嶼10周年之際，日本內閣官房長官松野博一再稱，釣魚台「是日本固有領土」。9月15日，日本防衛大臣濱田靖一在華盛頓與美防長奧斯汀舉行會談期間，雙方再次就台海問題說三道四。

胡繼平強調，從今年的氛圍來看，日本在紀念兩國邦交正常化50周年方面比較消極。往年，日本駐華大使館都會舉辦招待會，在今年這麼重要的年分反而沒有聽說。在日本搞的紀念活動，也是日本經團連和中國駐日大使館合作舉辦的，而經團連是民間機構。日本官方不積極，岸信夫這樣的右翼政客出來說上面的話也就不奇怪了。有消息稱，日本今年底前會修改《國家安全保障戰略》，可能將中國定位為「重大威脅」，如果消息確實，這將是前所未有的。