南美館正展出的「亞洲的地獄與幽魂」特展，傳出3尊殭屍18日被地震嚇到動起來，笑果十足也引發網友熱議。(曹婷婷攝)

南美館殭屍被地震嚇到「動起來」？ 館方掛保證：有晃動但跑不了

地震威力連南美館殭屍都害怕？台東18日下午發生規模6.8地震，有網友當時正參觀南美術館殭屍展，推特發文當下覺得可怕，「因為殭屍動起來了」，引來不少人留言「現場氣氛，應該是殭屍展覽以來最好的一次」、「呼叫林正英」。

南美館今天則掛保證說，3尊殭屍底座都鎖很緊，即使有晃動，但殭屍既不會倒也跑不了，絕對安然無恙。館方說，受地震影響，「亞洲的地獄與幽魂」特展有鬼太郎公仔位移以及3尊殭屍「動起來」，意外效果引發討論，不過，3尊殭屍底座鎖很緊，即使當天地震晃動之大，但殭屍安然無恙，所有展覽展品也都很安全，至於館舍部分，則有辦公區域的門被震到闔不起來。

館方也表示，該名網友這則推特上傳後，也引起歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin M Jerzewski）注意，也於推特轉發該則影片，並寫下「台南美術館主辦的鬼鬼祟祟的『亞洲的地獄與幽魂』，台灣島周圍經歷明顯的地震活動，帶來了一些意想不到的特殊效果」。

南美館從6月25日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，其中以3尊「殭屍」最受矚目，開展以來吸引大批民眾爭睹，展期將持續到10月16日。