全國公務人員協會前理事長李來希今（21）日在臉書分享領到重陽敬老禮金的心情，並感嘆表示，為什麼發給老人的錢就是債留子孫？發給年輕人的生育津貼、托育津貼等卻是理所當然？「最近還有政客說要發什麼坐月子津貼，創造全民新的負擔，也似乎是理所當然，誰還在乎什麼債留子孫？莫非所謂的債留子孫是有選擇性的對象？」這段話認為疑似是在針對民進黨台北市長候選人陳時中。

李來希稍早在臉書撰文指出，一早網路銀行簡訊通知有錢入帳，是新北市政府匯進來的重陽敬老禮金1500元，「1500元還不及我們每個月被刪被減退休金的零頭，多了這筆錢富不了，少了這筆錢也餓不死，但總是代表著一點對退養老人的些許心意」。他說在這個顛倒是非黑白，不知道敬老尊賢的環境下，清晨起床就能感受到虛擬世界網路上的實質關懷，區區1500元帶給老人的不是什麼財富，而是生活上的喜和樂，人生向晚，偶爾來點喜訊，未嘗不是美事一樁。

「只是政客們攪動起來債留子孫的陰影，還揮之不去的氛圍下，這筆錢讓我們領得有點心虛」。李來希質疑，為什麼發給老人的錢就是債留子孫？發給年輕人的生育津貼、托育津貼、教育津貼、房租津貼等，卻是理所當然？最近還有政客說要發坐月子津貼，也似乎是理所當然，誰還在乎什麼債留子孫？莫非所謂的債留子孫是有選擇性的對象？難道這些給付的財源不是來自於社會上老中青所有人共同努力累積的成果嗎？為何單挑指責老年人？李來希認為，就是這樣的偏執思維，讓台灣長者活得戰戰兢兢，活得畏首畏尾，本來是一樁美事的敬老活動，卻擺脫不了心頭的陰影。

李來希口中的政客要發坐月子津貼，被猜測恐是在指陳時中提出的社會福利政見。陳時中日前喊出「愛兒台北」，包括更具彈性的日夜臨托服務，減低家長生活壓力，更推出「坐月內產婦貼心顧」，坐月子補助新台幣3萬6000元，還提供新手爸媽育兒指導員，並透過公私協力推動專責窗口，協助身障者產檢、生育之陪伴、諮詢。