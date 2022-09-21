員警下班超商內認出機車搶匪 通報警網趕抵逮人

新北市44歲楊姓女子昨（20日）晚騎機車沿中和區中山路往板橋方向返家，遭後方機車騎士搶奪隨身提包，損失9400元現金、1200元港幣及手機1支，中和警分局組成專案小組調查，追查搶嫌逃逸路徑，發現最後出現在板橋區民生路一帶。員山派出所巡佐婁少懷今天凌晨下班途中行經板橋民生路，順路就在附近查看，竟在超商內認出搶嫌，立即通報警網趕抵，將44歲高姓嫌犯逮捕。

警方擴大調閱監視器，發現高嫌得手後將包包棄置連城路巷內，然後騎乘未懸掛車牌機車往台北市萬華區方向逃逸。專案小組追查高嫌逃逸軌跡，最後確認暫時停留在板橋民生路一帶。

巡佐婁少懷今天凌晨3時下班返家，途中行經板橋民生路二段，遂順路在附近查看，順便到超商買菸，走進超商即認出高嫌，立即上前控制高嫌行動，通報警網趕抵。員警在高嫌身上起獲新台幣200元、港幣1200元、海洛因1包、針筒1只，經帶回偵訊，訊後依搶奪、毒品罪嫌送辦。

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