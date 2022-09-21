各家旗艦智慧型手機陸續到位，正式進入新機銷售戰國時代！遠傳電信今（21）日與台灣三星電子共同宣布啟動大手筆獨家加碼，即起到遠傳購買三星Z系列折疊新機，天天抽出10萬購物金得主，總計送出高達500萬購物金！總獎額堪稱史無前例，越早申辦中獎機會越大。

現在申辦還享舊換新折扣加碼翻倍，消費者拿舊機來換新機，新機最高折21000元！VIP續約最高再折5000元，登錄再享原廠三大開賣好禮，9月底前更享搭門號或購買空機最高回饋2000遠傳幣，另推出遠傳2999商務方案，Samsung Galaxy Flip4 （8＋128G）專案價只要0元! 回饋星粉老客戶，現在加購Galaxy Watch5現折2000元，到遠傳入手三星新機享優惠就趁現在。

遠傳與台灣三星電子共同啟動獨家加碼，只要在活動期間內（9／21~10／31），至遠傳全台直營、加盟門市、網路門市購買三星Samsung Galaxy Z Series手機任一款，不論購買空機或搭配門號，天天抽出三星購物金得主，每日10名，各抽出1萬購物金! 辦門號抽獎機率加倍，逄「Lucky Friday」更加倍抽出25名得主，總計將送出高達500萬購物金，購物金可到遠傳網路門市抵用三星指定商品，包含平板、智慧手錶、藍牙耳機、原廠殼套、快充頭等。

除上述加碼抽獎，申辦三星Z系列折疊新機還享限時加碼優惠，遠傳VIP續約最高折5000元，持舊機到遠傳門市舊換新申購三星摺疊新機，現更限時加碼折，連同舊機回收金，最高可省下21000元，讓消費者入手三星新機更加輕鬆。

9／30前申辦，包含購買空機或搭配門號，享最高回饋2000遠傳幣，遠傳幣可透過心生活App抵用帳單，或至friDay購物選購站上數十萬件商品時抵用。此外，再享遠傳friDay影音3個月0元暢看，登錄送享原廠三大好禮(至10／31)，到遠傳購買三星全系列機款，還送聯名環保袋。

回饋星粉，現在購買Galaxy Z Fold4 l Z Flip4，同步加購 Galaxy Watch5系列手錶或 Galaxy Buds2 Pro，還可折價2000元! 最新旗艦配上最潮手錶／耳機，同時一起辦，星粉更划算。

遠傳現更推出免綁長約2999商務方案，三星 Galaxy Flip4 (8＋128G)專案價0元，約期只需30個月，屆時就能再續約換最新機種，讓星粉都能走在時代最尖端。

遠傳體貼用戶最用心，除了加碼優惠，繼率先同業調升5G 799資費超量降速網速後，即起再主動調升5G 599資費超量網速，由原本5Mbps調升到12Mbps上網吃到飽，讓用戶不論是看影片、玩遊戲都能自在使用，更符合消費者需求。