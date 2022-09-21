膝關節平均每天彎曲伸直1萬次，日常生活的一舉一動都仰賴它。醫師指出，一旦膝關節軟骨缺損，就像是馬路缺了一塊柏油，若不及時修補，恐持續惡化成退化性關節炎，最終得走向換膝之路。

69歲的張阿姨去年底不慎跌倒，導致膝關節軟骨缺損，膝蓋持續發炎且積水，不僅無法去爬山，走路、爬樓梯都讓她痛得難受。

臺安醫院骨科教授劉華昌指出，臨床上關節鏡檢查約有6成病人有軟骨缺損問題，可能是外傷、退化性關節炎、骨壞死或先天的解離性骨關節炎造成，其中以外傷居多。

劉華昌說明，從1743年醫學文獻就得知，軟骨缺損無法自行修復，就像是馬路缺了一塊柏油，地基都露出來了，若不盡早修補，車子在缺口上滑動，缺損就會越來越大；同樣的道理，嚴重的軟骨缺損若不及時處理，缺損會越來越嚴重，導致關節疼痛腫脹，甚至行動不便。

目前治療軟骨缺損的方式包括，輕度及中度可施打玻尿酸、高濃度血小板血漿（PRP），重度患者則適用細胞治療，以軟骨細胞來修補。劉華昌說明，目前細胞治療方式以「自體軟骨修補術」（ACI）經驗最多，做法是挖取自己身上的軟骨來修補，但細胞數目有限，可能不夠用，且挖取過程容易感染、疼痛。

臺安醫院2021年通過衛生福利部特管辦法核准，以「軟骨前驅細胞修補術」治療膝關節軟骨缺損。劉華昌說明，做法是將骨髓幹細胞增生放大100倍，在分化成軟骨前驅細胞，以確保細胞來源充足；手術時間約30分鐘，術後以石膏固定2到3天，即可恢復日常活動。

張阿姨因為膝關節軟骨缺損，飽受腫脹疼痛困擾，接受軟骨前驅細胞修補術治療，術後持續追蹤數月，活動情況良好。現在她走路爬樓梯都能活動自如，每周固定去一趟陽明山，和過去有著天壤之別，讓她不禁表示「覺得自己好像在做夢！」

劉華昌說明，膝關節軟骨缺損依嚴重程度分為一到四級，軟骨前驅細胞修補術僅適用於第四級的重度情形；另根據特管法核准內容，目前僅適用於缺損面積4平方公分以下，如缺損面積過大，則需考慮置換人工膝關節。

劉華昌說明，就如同癌症需要早期發現、早期治療，膝關節軟骨缺損只要及早修補，就能避免置換人工膝關節；但軟骨前驅細胞修補術目前製造成本仍高，患者須負擔50多萬元，盼未來能將成本降低到20萬左右，讓更多患者有機會接受治療。